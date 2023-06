COLLI DEL TRONTO - La Fede smuove le montagne: tanti sono ogni giorno i pellegrini che partono verso mete religiose. È questo il caso di un cittadino di Colli del Tronto che, spinto dalla vocazione religiosa, si è prefissato un traguardo ambizioso: arrivare in bicicletta al santuario di Maria Maddalena, a Saintes Maries de la Mer in Provenza, per dare forma alla sua devozione.

Luciano Gabrielli è lo stoico protagonista della missione: partito ieri dalla piazzetta della chiesa del paese basso, intorno alle ore 8 e diretto in Francia, non è riuscito a dissimulare l’emozione al momento di intraprendere questa avventura, quando, circondato dall’affetto e dal sostegno di parenti e amici ha salutato la famiglia in sella alla sua bici. Circa 200 chilometri al giorno; arrivo a destinazione è previsto in una settimana circa.

Negli anni '70 era un grande ciclista

Dopo essere stato negli anni ‘70 un grande ciclista, con all’attivo numerose vittorie, Gabrielli tenta l’impresa della sua vita, quella che sposa lo sport e la dimensione atletica mai persi con la ritrovata vocazione: la sua fede lo porterà fino al santuario di Maria Maddalena, di cui è molto devoto. «Mentre assistevo ad un sermone alla televisione da casa, durante la colazione, ho notato che Papà Francesco aveva sulle ginocchia un libro che parlava appunto dei segreti delle pergamene della Maddalena, delle nozze di Gava e della vita segreta di Gesù, omessa dalla Chiesa nella narrazione ufficiale» spiega Gabrielli, e continua «da quando ho letto questo libro mi sento illuminato e volevo rendere grazie attraverso un gesto di reverenza».

Il libro e il viaggio

Da qui l’idea del viaggio, un pellegrinaggio in bici in barba alle condizioni meteorologiche avverse. Il ciclista, partito ieri, attraverserà l’Italia da est a ovest per raggiungere la costa tirrenica, che risalirà percorrendo l’Aurelia, la via del mare, fino a destinazione. Durante la missione Gabrielli sarà assistito e seguito da un camper che lo supporterà. Il ritorno è previsto per domenica. Presente alla partenza anche il sindaco Andrea Cardilli, che ha commentato così: «tanti auguri, è un coraggioso, è una bella iniziativa. Sosteniamo sempre i nostri cittadini, soprattutto in imprese eroiche come questa. Luciano ha 75 anni ma il suo glorioso passato da ciclista ha la meglio sull’età».