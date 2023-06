ANCONA - Stava giocando al parco Verbena quando è stato raggiunto e morso da un cane, sfuggito al controllo della padrona. Il bambino di 9 anni è finito all’ospedale, dove gli sono stati applicati diversi punti di sutura per una prognosi iniziale di 10 giorni.

La donna, invece, è stata denunciata dalla madre del bambino, che mercoledì si è presentata dai carabinieri. Il bambino era in compagnia della sorella maggiore e di un suo amico quando, all’improvviso, sarebbe stato rincorso dal cane, un esemplare di pastore australiano, che a quanto pare non era tenuto al guinzaglio dalla proprietaria.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì. Subito il bambino, dolorante, è stato accompagnato a casa dalla sorella 15enne, quindi la mamma l’ha portato al pronto soccorso, dove è stato sottoposto a tutte le cure del caso: gli sono stati applicati diversi punti di sutura al fianco, poi è stato dimesso. La donna ha poi deciso di rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia nei confronti della proprietaria del cane - di cui nel frattempo erano stati raccolti i dati - sostenendo che avrebbe dovuto tenerlo al guinzaglio ed evitare che girasse liberamente nel parco, frequentato anche da molti bambini e ragazzini.