Pesaro, cucina da incubo: i Nas chiudono ristorante cinese, cibo sequestrato

PESARO - Sono 4 i locali etnici controllati dai Nas nel Pesarese che hanno elevato 5 sanzioni e chiuso un ristorante cinese in quanto trovato in pessime condizioni igienico sanitarie. I 4 titolari sono stati segnalati all’autorità amministrativa. Fra loro appunto anche il titolare di un ristorante cinese a carico del quale sono stati sequestrati 20 chili di prodotti ittici e verdure privi di etichette o elementi utili alla rintracciabilità.

A causa delle scarse condizioni igienico sanitarie l’attività è stata chiusa con relativa segnalazione all’autorità sanitaria. E’ il bilancio dei controlli eseguiti negli ultimi giorni dai carabinieri del nucleo di tutela della salute. Le verifiche, che hanno interessato anche grossisti e distributori, miravano ad accertare le condizioni igienico-sanitarie e strutturali degli ambienti, le procedure di sicurezza alimentare e tracciabilità, nonché la regolarità dei contratti di lavoro e formazione professionale. In ambito regionale sono state controllate ventuno attività di cui diciotto sono risultate non in regola. È stata sequestrata merce per un valore complessivo di 2mila euro. Due persone denunciate perché detenevano merce in cattivo stato di conservazione. Sedici gestori di negozi etnici sono stati segnalati. Complessivamente sono state elevate 27 sanzioni per un importo complessivo di 23.600 euro.