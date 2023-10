ASCOLI - È stato trasportato in gravi condizioni, in eliambuulanza all’ospedale regionale di Torrette l’anziano rimasto coinvolto in un incidente agricolo che si è verificato nella frazione di Cignano, non molto distante dall’altra frazione di Venagrande, nella tarda mattinata di ieri, rimanendo schiacciato sotto il trattore che stava guidava.

Intorno alle 12.30, alla centrale operativa del 118 è arrivata la richiesta di soccorso per un uomo di 86 anni che stava lavorando su un terremo della frazione di Ascoli sulle pendici del Monte Ascensione, quando, per cause che sono ora al vaglio dei carabinieri di Ascoli, giunti sul posto per effettuare i rilievi di rito, ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è ribaltato. L’anziano è rimasto schiacciato dal pesante mezzo. Sul posto è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco il cui intervento si è reso necessario per rimuovere il trattore ed estrarre l’ottantaseienne che è stato poi affidato alle cure del personale del 118.

Nell’incidente, l’anziano ha riportato diversi traumi, tra cui quello ad una gamba. Per questo motivo è stato disposto il trasferimento in eliambulanza al Trauma Center dell’ospedale regionale di Torrette. L’elicottero è atterrato pochi minuti dopo all’eliporto attiguo alla sala operativa integrata della protezione civile di Pennile di sotto dove, nel frattempo, l’uomo era stato trasportato da una ambulanza, partita dall’ospedale Mazzoni. Caricato il ferito a bordo, l’elicottero è ripartito alla volta del nosocomio dorico dove l’ottantaseienne si trova ora ricoverato: le sue condizioni vengono definite gravi sebbene al momento non sia in pericolo di vita.