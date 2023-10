ASCOLI - Cade un grosso albero lungo la strada a causa del forte vento. Per fortuna i bambini della vicina scuola erano già andati a casa. La paura nonostante tutto però è stata tanta e si tira anche un sospiro di sollievo. È accaduto in via dei Peschi, in zona Marino del Tronto, ieri pomeriggio poco dopo le 13. Il tiglio è finito lungo la carreggiata, a poca distanza dalla scuola primaria. Gli alunni era già tutti andati via. In quel momento, per fortuna, nessuno si è trovato a passare lungo la strada.

La caduta dell’albero ha danneggiato solo un’automobile, parcheggiata in sosta sul lato opposto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e gli addetti del Comune di Ascoli con una ruspa per la rimozione del grosso tronco. Le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno causato disagi e danni dappertutto. Come sempre accade quando c’è forte vento,

il centralino dei vigili del fuoco è stato subissato di chiamate: decine e decine gli interventi nell’intera provincia da parte del personale, a lungo impegnato nella rimozione di alberi e rami. Le avverse condizioni meteorologiche hanno infatti colpito anche gran parte dell’Ascolano nella giornata di ieri, con raffiche di vento caldo di Libeccio, intense soprattutto nelle zone collinari e montane. La protezione civile regionale aveva diramato un’allerta arancione. I fenomeni hanno riguardato quasi tutta la regione.