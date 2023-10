Il rapper Shiva in carcere, fatale il Daspo emesso dal questore di Ascoli dopo il concerto (con rissa e coltellata) a San Benedetto la scorsa estate

SAN BENEDETTO - Andrea Arrigoni, al secolo Shiva, rapper milanese di 24 anni, arrestato con l'accusa di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose nel settembre scorso era stato raggiunto da un Daspo urbano emesso dal questore di Ascoli Piceno che l’ha bandito per tre anni dal territorio.

Il provvedimento

L'episodio è ora citato nel provvedimento del gip Stefania Donadeo per motivare il provvedimento di restrizione in carcere. I fatti addebitati al rapper si riferiscono al concerto del 30 agosto scorso quando secondo la ricostruzione della polizia a San Benedetto del Tronto durante la serata a lui dedicata, Shiva e il suo gruppo avevano preso parte a una rissa e il ventiquattrenne, in particolare, avrebbe accoltellato alla schiena un uomo. Shiva era stato ospite in Riviera nell'ambito di una tre giorni di musica al campo Nelson Mandela nel quartiere Agraria.