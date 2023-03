Tirreno Adriatico, attimi di caos durante il passaggio ad Ascoli: alcuni ciclisti sbagliano direzione

ASCOLI - Attimi di caos oggi al passaggio in terra ascolana della carovana della Tirreno Adriatico: all'altezza della località lu battente una decina di ciclisti invece di girare a destra verso Folignano e seguire il percorso delineato sono andati dritti verso San Benedetto. Nel video che pubblichiamo si vede il momento di confusione in cui una persona dello staff si mette al centro della strada per sbarrare il passaggio ed indica ai ciclisti di girare a destra. La direzione di marcia viene ripresa e gli sportivi si allienano al gruppo per arrivare in Abruzzo.

Il percorso ascolano della Tirreno Adriatico

La quarta tappa della corsa ciclistica internazionale è oggi partita da Greccio (in provincia di Rieti) e si conclude a Tortoreto (provincia di Teramo), attraversando appunto la città di Ascoli.

Domani, venerdì 10 marzo ci sarà un ulteriorie passaggio della gara che interesserà la zona industriale da Ancarano (rotatoria - altezza innesto asse attrezzato - via Mutilati invalidi del lavoro) alla strada provinciale per Offida (SP 1-P).

Tale passaggio avverrà indicaivamente alle ore 12.45. Pertanto, dalle 11.45 verrà interdetta la viabilità, per il tempo necessario al passaggio della carovana, lungo l'asse attrezzato (via Mutilati invalidi del lavoro), nonché sulla salaria SR4, in entrambe le direzioni. Nei prossimi giorni verranno comunicati eventuali e/o ulteriori aggiornamenti.