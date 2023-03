TORTORETO Il grande ciclismo fa ancora tappa a Tortoreto. E come da tradizione scuole di ogni ordine e grado chiuse nei Comuni interessati dal passaggio della carovana. A Tortoreto, così come ad Alba. Domani per la Tirreno-Adriatico anche nella cittadina albense infatti il tracciato della corsa prevede un circuito di tre giri, con arrivo nel centro storico di Tortoreto.



La viabilità



Già predisposti i divieti di sosta e di transito sull’intero percorso di gara: dalle ore 12,30 sino alle ore 16 e comunque fino a conclusione della competizione ciclistica. La corsa, proveniente dalla provincia di Ascoli, farà il suo ingresso nel territorio comunale di Sant’Egidio, proseguendo poi in quello di Sant’Omero, Tortoreto ed Alba con arrivo appunto a Tortoreto (via della Circonvallazione), previsto alle ore 16 circa. Ecco le strade cittadine albensi interessate dai divieti: via Certosa, via Ascolana nel tratto compreso tra via Certosa e la Statale 16, Statale 16 Adriatica nel tratto da via Ascolana fino ad innesto con via Roma, innesto di via Roma dalla Statale 16 sino a via Lombardia, via Lombardia, via Toscana e tratto del Lungomare Marconi compreso tra via Toscana e via Isonzo. Disagi alla viabilità ci saranno in diverse zone della Val Vibrata. Sulla S.P.8 dal confine con Sant’Omero a via San Giovanni, da questo punto fino all’intersezione con via Settecolli. E poi ancora, sempre nel territorio tortoretano, da via San Giovanni fino alla rotatoria Panoramica/Via Ferrari.

I diviti

Divieti di transito anche nelle vie XX Settembre, Circonvallazione, E. Ferrari, XXIV Maggio fino all’intersezione con via Badette, Fontanelle, Lungomare Sirena da via Isonzo fino alla Rotonda di via Napoli, infine sulla Statale 16 dalla rotatoria di via Napoli fino alla rotatoria via Ferrari/Carducci. A Tortoreto i divieti nel quartiere tappa e nelle aree di arrivo ci saranno già nella giornata di oggi. Come nel piazzale antistadio in Via Napoli con divieto di circolazione e sosta dalle ore 17 di questo pomeriggio fino alle ore 21 di domani oppure nelle zone a ridosso del palazzetto dello sport e del circolo Tennis. Divieto di transito dalle ore 15 di oggi fino alle 21 di domani per l’area parcheggio di via Rigo I tratto, area parcheggio Via Ennio Flaiano, piazza Padre Celestino Celi e su via Del Sole. Nelle vie e nelle piazze ed aree indicate come quartiere tappa e aree di arrivo andranno rimossi anche i cassonetti della spazzatura.



I servizi



Ingente il dispiegamento delle forze dell’ordine con la nota negativa emersa nel tavolo operativo dove è tornata a galla la carenza di organico per le polizie locali in Val Vibrata. Per queste ragioni per i presidi alle strade chiuse saranno utilizzati anche i volontari delle realtà territoriali della protezione civile.