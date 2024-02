Terremoto di 4.1 a Parma: sospesa la circolazione dei treni, attivato il sistema Alert System. «Scossa sentita da Milano a Reggio Emilia»

Terremoto, nuove episodi in Emilia-Romagna e Umbria. È di magnitudo 4.1 il dato registrato dall'Ingv, alle ore 13.06 in provincia di Parma. L'epicentro è stato localizzato a 5 km da Calestano. Aumenta così la paura dei cittadini: al momento le forze dell'ordine e le autorità locali stanno prendendo dei provvedimenti per fronteggiare la situazione.





In via precauzionale, dalle ore 13:30, è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Fornovo e Borgo Val di Taro, nel Parmense, sulla linea Pontremolese (Parma-La Spezia).

Le scosse

La terra ha tremato anche alle 12:52 a Spoleto, dove si è registrata una scossa di 2.9, e anche a Langhinaro (Parma), con magnitudo 3. E a Spoleto è stato deciso dal Comune di chiudere le scuole.

Cosa succede a Parma

L'Alert System

Si è sentita distintamente anche a Parma città - pure ai piani bassi dei palazzi - la scossa di terremoto di magnitudo 4.1 che si è verificata in provincia, alle pendici dell'Appennino in Val Baganza da due giorni interessata da uno sciame sismico. Nei comuni di Felino Marzolara e Calestano gente in strada per alcuni minuti, compresi gli occupanti di edifici pubblici. Curiosamente, l'epicentro corrisponde a una nota pizzeria del paese di Marzolara, a pochi metri dal ponte sul torrente Baganza.Al momento sono arrivate alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco solo richieste di informazioni, non di segnalazione di danni per la scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata dall'Ingv, alle ore 13.06, nell'area di Calestano, in provincia di Parma. Da mercoledì sono in corso una serie di scosse nel territorio.

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha attivato il sistema Alert System per la popolazione dopo la scossa di 4.1 e lo sciame sismico che interessa la provincia. «Alle 13.06 è stata avvertita in città una scossa più forte (4.1) delle altre, che non ha tuttavia creato danni a cose o persone - si legge nell'alert - Stiamo tenendo monitorata la situazione insieme alla Protezione Civile e agli enti preposti alle emergenze. Vi invitiamo a seguire le norme di comportamento specifiche che trovate sul sito della Protezione Civile».

Cosa succede a Spoleto

La nuova scossa di terremoto a Spoleto, alle 12.52, di magnitudo 2.9, dopo le tre che si erano verificate intorno a mezzogiorno, con magnitudo 3.5, 3.1 e 2.3, tutte chiaramente avvertite dalla popolazione. Secondo quanto riferito dal comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco, al momento non risultano danni né feriti, ma sono comunque arrivate al centralino dei vigili richieste di verifica, probabilmente - si spiega - più a scopo precauzionale che per danni evidenti.

Sono state chiaramente avvertite dalla popolazione le tre scosse di terremoto avvenute intorno a mezzogiorno a Spoleto - la più forte di magnitudo 3.5 - dove il Comune ha deciso di chiudere le scuole per due giorni. Il sindaco Andrea Sisti, intanto, ha deciso, per la giornata di oggi, venerdì 9 febbraio, e di domani, sabato 10 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei nidi d'infanzia, degli edifici pubblici e di uso pubblico, compresi musei e teatri, i centri sportivi comunali e dei centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti. Il Comune di Spoleto ha inoltre provveduto ad aprire la sede della Protezione civile a Santo Chiodo.



Circolazione dei treni sospesa

Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale dalle 13.30 tra Fornovo e Borgo Val di Taro, nel Parmense, sulla linea Pontremolese (Parma-La Spezia), per effettuare verifiche tecniche a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata dall'Ingv a 5 chilometri da Calestano. Nella zona è in corso uno sciame sismico con almeno un centinaio di scosse dall'altro ieri. Come riporta il sito di Trenitalia - che sta attivando un servizio sostitutivo di autobus - è stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico sui binari. A seguito della sospensione i treni Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.