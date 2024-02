Ragazzino di 13 anni muore nel sonno, trovato senza vita nel letto dalla sorella. Il sindaco: «Siamo sotto choc»

Dramma alle porte di Parma: un ragazzino di 13 anni è stato ritrovato morto nel proprio letto dalla sorella, a Traversetolo. Dopo l’allarme sono giunti i soccorritori sul posto, che non sono riusciti a rianimare il giovane. Nell’abitazione al centro del paese sono arrivati anche i carabinieri, che indagano su quanto accaduto.

Morto a 13 anni, cosa è successo

L’allarme è scattato intorno alle 6 del mattino, quando la sorella è andato a svegliare il fratello (probabilmente per andare a scuola).

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani locali, il personale medico ha più volte tentato di rianimare il giovane, senza però riuscirci. I sanitari non hanno potuto quindi far altro che constatare il decesso del 13enne. I carabinieri giunti presso l’abitazione, che si trova in centro del paese, stanno effettuando gli approfondimenti e i rilievi necessari per cercare di ricostruire quanto accaduto.

Dai primi accertamenti sembrerebbe trattarsi di morte naturale, probabile che un malore l'abbia colpito mentre era a letto: dalle prime informazioni non soffriva di alcuna patologia pregressa. Il sindaco di Traversetolo Simone Dall'Orto ha commentato: «La comunità è sotto choc».