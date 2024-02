Incidente a Recanati, diversi feriti nello scontro tra un'auto e un camion. Una 12enne grave in eliambulanza a Torrette

RECANATI - Otto feriti, tra cui una bambina di 12 anni in gravi condizioni: è il bilancio dell'incidente stradale avvenuto verso le 13.30 a Recanati. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una Opel Zaffira e un camion. I vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell'incrocio fra Via Nazario Sauro e via Berarducci. A bordo dell'auto viaggiava una famiglia: tra i feriti una 12enne, portato in eliambulanza all'ospedale di Torrette. Gli altri feriti sono stati affidati alle cure del 118 e trasportati negli ospedali di Civitanova e Macerata.

Scontro tra auto e camion, grave una 12enne

A bordo della vettura viaggiava una famiglia pakistanza composta dai due genitori e da 5 bambini. La squadra dei Vigili del Fuoco di Macerata ha effettuato la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area dell’intervento

Sul posto presenti i carabinieri per i rilievi.