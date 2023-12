Il vento fa paura, i sindaci chiudono scuole, parchi e giardini. Gli alberi cadono come foglie. Ecco dove

Il vento fa paura nelle Marche e dalle prime ore di questa mattina (sabato 2 dicembre) è talmente forte che ha indotto alcuni sindaci della regione a chiudere scuole, parchi e giardini mentre è iniziato il super lavoro dei vigili del fuoco per rimuovere gli alberi caduti sulle strade, nelle piazze, accanto alle abitazioni. Al momento non si segnalano feriti.

SCUOLE CHIUSE E ALBERI CADUTI

A causa dell'allerta meteo prevista per oggi, 2 dicembre, sulle Marche le scuole ogni ordine e grado a Jesi e Filottrano rimarranno chiuse. Per quel che concerne Senigallia, invece, le chiusure riguardano parchi e giardini. Sempre a Jesi, a causa del forte vento, nella notte molti rami sono finiti su strade e marciapiedi e alcuni risultano ancora pericolanti. Disagi anche a Villanova di Falconara (foto sotto) con un albero finito in strada e Ancona nella zona Q3.

Nel capoluogo problematiche si sono verificate in zona Dorico, dove un albero di luci si è abbattuto sul portale fatto appena oggetto di restyling, e in piazza Stamira dove sono state rovinate le decorazioni natalizie. Anche Falconara non esente con un albero crollato davanti alla scuola elementare Dante Alighieri, mezz’ora prima della campanella

La zona di Macerata

A causa della caduta di un albero in mezzo alla strada la circonvallazione di Levante rimarrà chiusa nelle prossime ore.

La fermata delle corriere di linea verrà effettuata davanti al supermercato in via Roma. La protezione civile ha diramato un'allerta per forte vento fino alla mezzanotte di oggi e si raccomanda quindi a tutti la massima prudenza. Al momento in provincia di Macerata più di 130 richieste d’intervento ai Vigili del Fuoco.

Nella zona Santa Croce di Recanati, dietro Villa Anton, sono caduti dei pali del telefono e possono rimanere sporgenti al lato strada. Lungo la SP721 StradaHelviareRecina (Strada recina) piante di grosse dimensioni possono creare problemi in carreggiata a camion e corriere.

Le comunicazioni ufficiali