Sabato di burrasca e tempesta sulle Marche, allerta meteo arancione per il vento. Oggi caldo anomalo: ecco le temperature registrate stamattina

Allerta meteo arancione per il vento su tutta la regione Marche. Salgono a tre i giorni di attenzione massima che, per la prima parte della giornata di domani, esattamente fino alle ore 12, si colorerà di arancione (il terzo grado di intensità su 4 previsti). Dopo oggi e ieri, quindi, l'allerta meteo per il vento forte, di burrasca o tempesta, si protrarrà fino alle ore 12 della giornata di sabato 2 per poi tornare a livello giallo (meno pericolosa ma sempre di allerta) fino alle ore 24. Massima attenzione, quindi, per l'eventuale caduta di rami e alberi, specialmente sulle strade.