Ancona, lunedì riaprono 18 scuole. Per altre 6 ancora lavori e plessi alternativi per gli studenti. A Pesaro interdette parti esterne della Chiesa dei Cappuccini

ANCONA - Lunedì riapriranno altre 18 scuole ad Ancona. Il computo, dopo la scossa di terremoto del 9 novembre che ha fatto tremare l'Anconetano e il Pesarese, sale così a 74 su 80. Per i restanti sei plessi anconetani saranno necessari lavori più lunghi (almeno una settimana) o delle sedi alternative.

I controlli sulle scuole

Sono quindi 74 su 80 gli istituti che hanno superato controlli approfonditi e che possono, adesso, riattivarsi in sicurezza. Sei strutture hanno invece riportato problemi che hanno bisogno di un periodo più lungo per essere risolti. La Giunta comunale di Ancona si è riunita ieri e oggi con i tecnici comunali e i dirigenti scolastici per valutare tutte le soluzioni per garantire la didattica.

I sopralluoghi dei tecnici anche con i droni

Sono complessivamente 690 i sopralluoghi tecnici e le verifiche di stabilità effettuate dai Vigili del fuoco a seguito della scossa sismica del 9 novembre. Oggi ad Ancona sono stati resi inagibili un appartamento e un’intera palazzina a causa delle lesioni subite dal terremoto in cui abitavano complessivamente 23 persone. A Pesaro dopo una verifica, in cui sono stati utilizzati anche i droni, le parti esterne della chiesa dei Cappuccini sono state interdette a causa delle precarie condizioni di stabilità di alcune guglie sul tetto.