ASCOLI - «Dedicare spazi alla crescita personale e all’aggregazione, per permettere di ritrovare la parte più vera di noi stessi». Sono queste le parole dell’assessore Monia Vallesi, con il sindaco Marco Fioravanti impegnata ad organizzare eventi che conducono ad una maggiore consapevolezza individuale, ad una ricerca di benessere ed equilibrio mediante la musica, il teatro, grazie anche a testimonianze di vita.

A parlare del successo di tali iniziative sono le cifre: oltre 3.500 presenze alla rassegna de “I suoni dell’anima”, conclusosi il 25 agosto e le migliaia di persone che hanno affollato gli appuntamenti di Controvento, nello scenario di colle San Marco. «Sono molto contenta dell’esito di queste manifestazioni, perché le persone dimostrano di volerle fortemente» ha esordito la Vallesi, positivamente colpita dall’adesione di chi cerca di stare bene attraverso luoghi e ambienti definiti “dell’armonia”.



Ora, dal 15 al 17 settembre è in arrivo “Asculum, il festival della crescita personale”, kermesse rodata e seguita da persone non solo provenienti dalle Marche. Una tre giorni densa di incontri con il pubblico che terranno 25 personaggi nazionali di fama - tra motivatori, imprenditori, psicologi, medici e nomi del mondo dello spettacolo e della cultura – volta ad offrire un viaggio caratterizzato da esperienze divulgative ed emozionali ai confini della conoscenza. «L’opportunità di conoscere se stessi per abbracciare gli altri, mediante un momento in cui poter dare alle scelte l’occasione di essere il traguardo della nostra esistenza» aggiunge la Vallesi a proposito dell’evento che si svolgerà in suggestive location: il teatro Ventidio Basso, il teatro dei Filarmonici, la Fortezza Pia, la pinacoteca e il Polo Sant’Agostino.



Saranno a disposizione del pubblico, raccontando le loro esperienze, l’attrice Natasha Stefanenko, il patologo ed epidemiologo Franco Berrino, l’insegnante di yoga Stefania Campanelli, lo psicologo e speaker aziendale Terenzio Traisci, il regista Thomas Torelli, la psicologa clinica Francesca Picozzi, il nutrizionista e angiologo Mauro Mario Mariani, il docente del benessere Giorgio Terziani, la psicoterapeuta e scrittrice Anna Oliverio Ferraris, il pedagogista Raffaele Ciambone, la family coach Nan Coosemans, il giornalista e formatore Mario Furlan, l’apneista Alessia Zecchini, il filosofo e scrittore Vito Mancuso, la antropologa Selene Calloni Williams, l’esperto di comunicazione Paolo Borzacchiello, il coach Claudio Belotti, l’ingegnere Andrea Giuliodori, la docente in filosofia Benedetta Giovanola, il manager Roberto Zecchino, l’astronauta Paolo Nespoli, la psicoterapeuta e docente Maria Rita Parsi, la mental coach Nicoletta Romanazzi, l’artista e compositrice Chiara Luzzana.