Grottammare, paura sull'autostrada A14: il furgone prende fuoco, gli occupanti riescono ad accostare e fuggire

GROTTAMMARE - Un furgone carico di materiale da cantiere si è incendiato mentre transitava in A14, tra San Benedetto e Grottammare. È successo questa mattina poco dopo le 6 nella corsia in direzione nord. Una tragedia evitata grazie allla lucidità e al sangue freddo dell'equipaggio a bordo che si è subito accorto di quello che stava accadendo ed è riuscito a raggiungere lo svincolo di Grottammare, dove c'erano ad attenderli i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, allertati da uno degli operai. Le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi in tutto il mezzo, e fortunatamente non si registrano feriti.