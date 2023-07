SAN BENEDETTO - Sempre attraente di giorno, a volte malfrequentata di notte e, nelle ultime ore, difficile da raggiungere per chi si sposta in auto. Ecco il quadro della spiaggia sambenedettese. Durante lo scorso weekend, complice l’aumento delle temperature, è andato in scena un nuovo assalto al mare. Bagnanti del posto e tanti turisti, per lunghe giornate on the beach, sia in acqua che sotto gli ombrelloni. Purtroppo nella notte tra sabato e domenica, alcuni stabilimenti della zona Nord sono stati colpiti da un raid vandalico.

I raid



Divelte e danneggiate diverse attrezzature balneari (lettini, sdraio) e anche qualche cabina. L’episodio fa arrabbiare i concessionari di spiaggia. Per il futuro, c’è chi chiede al Comune di rispolverare l’ordinanza di divieto d’accesso notturno della spiaggia, attuata nel periodo-Covid. Rimanendo in tema di divieti resta attualmente inaccessibile alle auto la corsia Est del lungomare, compresa tra l’intersezione con via Rovereto e largo Trieste. Lì, infatti, si stanno installando gli stand del Villaggio Coldiretti che aprirà ufficialmente i battenti venerdì prossimo. Come prevedibile, la chiusura ha generato pesanti ripercussioni sul fronte del traffico. Il blocco proseguirà fino a martedì 18 luglio. Dunque si prevedono altre giornate calde per la viabilità urbana, ma i lavoratori avranno comunque una corsia preferenziale.



La corsia preferenziale



«Previo accordo con gli organizzatori del Villaggio Coldiretti e assistenza dei responsabili del cantiere - sottolineano dal comando della polizia municipale - è concesso il transito ai veicoli adibiti al carico e scarico delle merci, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, che dovranno rifornire gli stabilimenti balneari che si trovano all’interno dell’area interdetta alla circolazione veicolare». Aspettando l’apertura del Villaggio Coldiretti, la settimana inizia nel segno degli eventi anche tra gli chalet. Questa mattina, dalle ore 11.30, lo stabilimento “La Conchiglia” ospita Natasha Stefanenko, che presenterà il libro “Ritorno nella città senza nome”. Questa sera in programma sonorità latine allo chalet Bijou. Ospite Manuel Peroni e la sua scuola “Mi sueño dance academy”. Mercoledì dalle ore 22, musica dal vivo e divertimento con la band “I Pupazzi” in concerto presso lo chalet “La Gioconda”: concessione 98.