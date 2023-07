Macerata, imbrattata la sede della Lega. Il segretario provinciale Luca Buldorini: «Scritte ignobili»

MACERATA - Sede della Lega imbrattata, il segretario provinciale Luca Buldorini: «Scritte ignobili». La segnalazione è arrivata ieri mattina da parte della questura. «Siamo subito andati sul posto per pulire - racconta Buldorini -. Ma minacce, intimidazioni, odio e violenza non ci fermeranno. Avanti, più forti che mai, nel raggiungimento dei nostri obiettivi: il nuovo ospedale, l’eliminazione del passaggio a livello in via Roma, il collegamento Mattei - la Pieve, la progettazione e la realizzazione della Valpotenza, scuole più sicure, il nuovo polo ortofrutticolo, il centro fiere e molto altro».

Lega, imbrattata la sede di Macerata: «Scritte ignobili»

Dai temi passa all’atto di vandalismo. «Quanto scritto contiene termini che non ci appartengono, non solo in un vocabolario politico, ma soprattutto civile. Riconosco, come rappresentate del movimento, uomini e donne di buona volontà che lavorano per un futuro migliore, non per noi, ma per i nostri figli e le nuove generazioni. C’è chi ancora perde tempo a cercare i fascisti e a discriminare la società. Noi cerchiamo di investire e lasciare un territorio migliore rispetto alle opportunità che ci sono».