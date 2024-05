SAN BENEDETTO Scambio tra la palla ovale e la terra rossa. Il Circolo tennis Maggioni cede la sua tribuna est che andrà ad accogliere il pubblico del campo da rugby Mandela. È lo scambio avvenuto tra due grandi realtà sportive locali con la benedizione del sindaco Spazzafumo.

I termini

Tutto è avvenuto all’ombra dei campi da tennis del Maggioni dove il primo cittadino Antonio Spazzafumo ha vestito i panni di tramite e a promuovere l’incontro tra il presidente del circolo Afro Zoboletti e il presidente dell’Unione Rugby Edoardo Spinozzi, ma soprattutto si sono incontrate due esigenze quella di avere una tribuna presso il Mandela dove il pubblico cresce di anno in anno, mentre il Maggioni aveva bisogno di “fare spazio” a ben due nuovi campi da pickleball. Ed è il caso di dire che lo sport unisce, tanto che due tra le maggiori realtà sportive della città si sono andate incontro soddisfacendo l’una l’esigenza dell’altra e creando una vera e propria sinergia.

Così il circolo Maggioni si arricchisce di una nuova disciplina, dopo il tradizionale tennis e l’amatissimo padel arriva il pickleball. Disciplina molto popolare negli Stati Uniti, nata nel 1965 dal membro del Congresso degli Stati Uniti, Joel Pritchard, e dal suo amico Bill Bell. Il pickleball si gioca con pallina e due racchette all'interno del campo da Badminton. E' possibile farlo in coppia o da soli così come al chiuso e all'aperto. Disciplina che in Italia ha preso piede negli ultimi anni e a San Benedetto se ne era parlato in occasione della presentazione del progetto per il San park nell’area Brancadoro che prevede proprio alcuni campi per questo nuovo sport. Inoltre sempre al Maggioni si provvederà alla copertura dei campi da padel per poter giocare anche in inverno con il maltempo. Con questi due nuovi campi da pickleball, che saranno realizzati nell’area centrale del circolo il Maggioni. Quindi realizzazione di una nuova tribuna sul lato est, una piccola tribuna a sud, una palestra, una sala polivalente, ristorante e terrazza.

La capienza

La capienza per i match di tennis passerebbe così a oltre 2 mila spettatori potenziali, assicurandosi tornei nazionali e internazionali. Inoltre sia le gradinate che le tribune verrebbero collegate da una sorta di ponte sospeso. Per quanto riguarda la tribuna che sarà portata al campo da rugby dell’Agraria, in caso di grande affluenza di pubblico al Maggioni verrà sostituita da una tribuna provvisoria.