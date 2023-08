Quintana di Ascoli in lutto: si è spento in ospedale a 68 anni il console di Porta Solestà Patrizio Zunica

ASCOLI - La Quintana di Ascoli è in lutto. Si è spento all'età di 68 anni all'ospedale Mazzoni dove era stato ricoverato per una grave malattia, il console di Porta Solestà, Patrizio Zunica, figura storica della rievocazione ascolana dove aveva partecipato per 40 anni anche come capo tamburino. Pur non sfilando aveva voluto partecipare alla cerimonia della Madonna della Pace di un mese fa. I funerali si svolgeranno domani alle ore 15:30 presso la Chiesa Cappella Della Resurrezione all’obitorio di Ascoli.