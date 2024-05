SAN BENEDETTO Il piano dei dehors è al vaglio della Soprintendenza che sta valutando anche il recupero degli edifici storici, mentre in maggioranza si è discusso della torre industriale che la ProMarche ha in animo di realizzare ai confini con la Sentina.

L’iter

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tecnico tra alcuni funzionari della Soprintendenza e l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli per vagliare la bozza sul nuovo regolamento di occupazione di suolo pubblico presente da mesi negli uffici comunali. Un Piano che dovrà essere approvato dal consiglio comunale entro fine anno. Si parte dalla bozza stilata dall’amministrazione Piunti anche se dopo la pandemia c’è la tendenza ad ampliare le aree esterne da adibire a tavolini e ombrelloni. Richiesta che dovrà essere valutata dalla Soprintendenza.

La proposta

La proposta è quella di dividere la città in due macroaree e chiedere un aumento delle altezze dei dehors da 150 a 180 centimetri. Quindi non più tre zone quali: il centro A1, il Paese altoA2 e Porto d’Ascoli A3 bensì in sole due macroaree: il centro e Porto d’Ascoli. Così come è stato chiesto di aumentare da 150 a 180 centimetri i pannelli di copertura dei dehors come richiesto dalle associazioni di categoria, mentre la novità maggiore sarebbe rappresentata dall’occupazione dei parcheggi da parte di tavolini e sedie, ma molto dipenderà dalle indicazioni che arriveranno dalla Polizia municipale.

Le risposte

Tutte risposte che dovrebbero arrivare nell’incontro fissato per la prossima settimana sempre con la Soprintendenza. Altra questione trattata nel summit ha riguardato l’occupazione il piano di recupero degli edifici storici, in particolare quelli del centro per definire se si potrà procedere con la demolizione e ricostruzione. Intanto in maggioranza martedì sera si è discusso ella variante ProMarche che dovrà essere portata al vaglio del consiglio comunale in programma per giugno. Sulla bilancia da una parte l’investimento di un imprenditore che andrebbe a creare posti di lavoro dall’altro la salvaguardia del territorio visto che la torre richiesta di 28 metri andrebbe a sorgere a ridosso della Riserva naturale della Sentina. Una variante che divide non poco la coalizione.

Il finanziamento

La ProMarche ha intercettato un finanziamento attraverso un bando Pnrr ma ha delle scadenze temporali precise da rispettare, da qui l’urgenza di una risposta da parte del Consiglio.