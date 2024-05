SAN BENEDETTO - La nazionale italiana di rugby torna a omaggiare San Benedetto per il terzo anno consecutivo e questa volta lo fa con il fiore all’occhiello del suo settore giovanile: la squadra azzurra Under 20. Il quindici di coach Roberto Santamaria, infatti, sabato 15 giugno (fischio d’inizio alle ore 18) affronterà i pari età della Spagna per l’ultimo test match prima della partenza alla volta del Sudafrica, dove dal 29 giugno saranno impegnati nei Mondiali Under 20 di rugby.

Il valore

«Per noi si tratta della partita più importante del periodo di preparazione all’evento iridato – ha detto Santamaria – nel quale affronteremo Irlanda, Australia e Georgia. Mi auguro che la città risponda alla grande perché avremo bisogno di sentire il calore e la spinta del pubblico. Siamo rimasti colpiti dal coinvolgimento e dall’entusiasmo dei bambini delle scuole che abbiamo visitato». A organizzare l’evento che si svolgerà al Campo Mandela (debutto di una nazionale nel rinnovato impianto del quartiere Agraria) è l’Unione Rugby Samb del presidente Edoardo Spinozzi. «Siamo orgogliosi di ospitare una nazionale a San Benedetto per il terzo anno consecutivo – ha dichiarato – e per giunta nel nostro campo, dove accoglieremo gli azzurrini che sono il fiore all’occhiello della federazione rugbistica. Siamo stati con loro in un tour promozionale nelle scuole cittadine e della zona e siamo stati accolti ovunque con grande calore».

L’impegno

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha ricordato come «Questa partita l’abbiamo fortemente voluta e siamo andati in federazione a Roma a compiere un blitz per chiedere a gran voce un’altra partita della nazionale. Mi auguro che possa essere una bellissima partita, con la speranza di vedere ancora i colori azzurri primeggiare». Le conclusioni sono dell’assessore allo sport Cinzia Campanelli. «Ospiteremo la nazionale azzurra al Mandela, fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva e devo dire che mi sono innamorata di questo sport, che ha tra i valori rispetto, educazione e sacrificio, oltre che lo spirito di gruppo, valori che non ritrovo in molti altri sport». Presenti anche il mediano di mischia Lorenzo Casilio, il team manager Andrea Saccà e alcuni giocatori.