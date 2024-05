ASCOLI Potenziamento dei corsi universitari sul territorio, ma anche iniziative di alta formazione in sinergia o su iniziativa delle aziende e la prospettiva del Polo scientifico tecnologico (oltre che di un eventuale polo per le start up all’ex Carbon) per favorire la creazione di imprese innovative: sono questi i binari sui cui Ascoli e il Piceno intendono procedere per valorizzare i giovani “cervelli” piceni dando loro una prospettiva. L’obiettivo è quello di dare spazio alle nuove generazioni adeguatamente formate per far crescere anche la potenzialità delle aziende e creare sviluppo economico. E la pianificazione, nella direzione tracciata, è già stata avviata.

Lo sviluppo universitario

Sul versante universitario, la triangolazione tra il Comune di Ascoli e i due atenei (UniCam e Politecnica delle Marche) presenti sul territorio ha portato a una ricerca anche di diversificazione della presenza accademica con nuovi corsi. In tal senso, l’offerta si è indirizzata anche, andando su nuovi filoni legati ad esempio all’agricoltura, con il corso di Sistemi innovativi agricoli, e alla sanità con Infermieristica affiancata a Tecniche di radiologia. E fino ad arrivare al nuovo corso creato in stretta collaborazione tra le due Università già presenti e in partenza dal prossimo anno, ovvero Paesaggio, innovazione e sostenibilità, con sede ad Ascoli. In questo contesto, nel frattempo, si punta anche sulla realizzazione di uno studentato sull’Annunziata a completamento del Polo universitario.

Formazione e start up

Un passaggio-chiave, nell’ottica di andare a valorizzare i giovani come risorsa per lo sviluppo economico del territorio, è sicuramente quello dell’apertura e del potenziamento, ad Ascoli, di “Its Academy - Nuove tecnologie per il Made in Italy nelle Marche”, un polo formativo di qualità sostenuto da Confindustria e oltre 20 tra le principali aziende presenti sul territorio, come la Fainplast – con Roberta Faraotti vice presidente della Fondazione che sostiene il progetto - la Pfizer e altre ancora. Un percorso che si sta sviluppando dopo i primi due corsi attivati con la messa a punto di un terzo corso in partenza per il prossimo 30 ottobre. L’obiettivo è formare professionalmente studenti meritevoli per renderli pronti ad entrare nel mondo del lavoro rispondendo proprio alle esigenze delle aziende stesse.

Con alta percentuale di occupazione a tempo indeterminato. Tutto questo mentre, parallelamente, si lavora anche per la realizzazione in città del Polo scientifico e tecnologico, quale trampolino di lancio per start up e nuovi, giovani, imprenditori così come, su iniziativa sempre di Confindustria Ascoli, sotto la presidenza di Simone Ferraioli, si lavora per il coinvolgimento del noto incubatore ComoNext per un insediamento in una parte dell’area ex Carbon - con una programmazione a medio-lungo termine considerando la necessità di concludere la bonifica del sito - con tutta una serie di imprese innovative in grado di condividere le rispettive competenze a beneficio dello sviluppo economico di tutto il territorio.