ASCOLI - Il Gruppo Sabelli espande la propria attività acquisendo due stabilimenti, uno alle porte di Milano, Stella Bianca, e l’altro a Mantova, Bustaffa. «Da ora in poi, anche stracchini, crescenze, robiola e formaggi spalmabili faranno parte della nostra gamma di prodotti» annuncia Simone Mariani, ceo del gruppo Sabelli, ringraziando tutti per aver creduto in questa direzione dell’azienda, apprezzata nel mercato dei formaggi freschi a pasta filata.

APPROFONDIMENTI IL DOSSIER Marketing e turismo: avanti giovani, ci sono più chance di lavoro nella provincia di Ascoli

L’acquisizione fa parte del progetto di ampliamento del gruppo, prevista entro giugno. «Si tratta di un processo che parte da lontano, un investimento che come obiettivo l’ulteriore sviluppo del gruppo, in grado di permettere a Sabelli di diventare punto di riferimento sul versante della produzione conto terzi» spiega Mariani a proposito del percorso dell’azienda, la cui accelerazione più importante è stata nel 2016, con la prima grande acquisizione dell’azienda Trevisanalat. Una tale scelta permetterà di effettuare un ingresso importante nel mercato dei freschi spalmabili, guadagnando una posizione di leadership sul versante della produzione conto terzi. L’operazione permetterà al gruppo Sabelli di far attestare un fatturato di oltre i 320 milioni, rappresentando una grande opportunità anche per tutti i collaboratori e i rappresentanti di entrambe le società.