ASCOLI Riprende quota l'ipotesi Metalcoat, l’azienda bergamasca di Matteo Trombetta Cappellani con sede lavorativa anche ad Ascoli ed attiva nel ramo delle acciaierie. L'ipotesi a dire il vero non è mai tramontata anche se la settimana scorsa i vertici dell'azienda avevano comunicato al patron Massimo Pulcinelli, tramite una mail, di ritirarsi dalla possibilità di rilevare l'Ascoli. È chiaro che in fase di trattativa, anche se ancora in forma embrionale, sussistono le strategie da una parte e dall'altra.



Le parti



E mentre l'attuale proprietà si sta occupando del pagamento degli stipendi di marzo e aprile, visto che entro il 4 giugno deve essere presentata la documentazione di pagamento che garantirebbe poi l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C (iscrizione che, ripetiamo, non è in discussione), dall'altra si riapre uno spiraglio con un nuovo incontro, ieri sera a cena, tra il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e Matteo Trombetta Cappellani. Probabilmente a breve ci sarà anche un nuovo incontro con gli sponsor, coloro ai quali Trombetta Cappellani ha chiesto un supporto economico e anche logistico essendo Battista Faraotti e Giuliano Tosti ascolani, e quindi chi meglio di loro può dare quel supporto per quanto riguarda l'ambiente all'industriale bergamasco? Ma successivamente dovrà esserci un incontro con l'attuale proprietà, ovvero con Massimo Pulcinelli perché è ancora lui al timone del club e deve essere lui a decidere di cedere e a chi la società o meno.



L’orientamento



L'orientamento sembra quello di voler cedere soprattutto dopo gli ultimi episodi, ma come in ogni trattativa serve il tempo necessario per aprire il discorso e soprattutto attivare la due diligence, dopodiché potrà veramente prendere il via. Se sarà confermato l'incontro allora vuol dire che la Metalcoat non ha mollato la presa e dopo un primo no è tornata alla carica, rapportandosi prima di tutto nuovamente con il primo cittadino di Ascoli. Ma come detto la trattativa dovrà essere mandata avanti con l'attuale proprietario del club bianconero che fino ad ora non ha mai parlato con Matteo Trombetta Cappellani. Pulcinelli detiene la maggioranza delle azioni che sono suddivise tra Ferinvest della famiglia Pulcinelli con il 39 per cento, la Celibi, azienda affiliata al gruppo Bricofer sempre della famiglia Pulcinelli con il 32 per cento, ci sono poi La North Sixth Group di Rizzetta con il 19 per cento e Rabona con il 10 per cento. Per quanto riguarda Matt Rizzetta dovrà però cedere le sue quote azionarie in quanto proprietario del Campobasso appena promosso in Serie C. Da regolamento non si possono tenere azioni societarie in due Club che prendono parte allo stesso campionato anche se in gironi diversi. L'italo-americano probabilmente si sta già muovendo in tal senso.



Le pratiche



Come detto il club attualmente si sta invece adoperando per adempiere alla prima parte che garantisce l'iscrizione al campionato, ovvero il pagamento degli stipendi di marzo e aprile, dopodiché verranno sistemate tutte le pratiche restanti ovvero disposizione dello stadio, la rosa attuale e altro. Una volta sistemata la questione che riguarda il club, se sarà ceduto o meno, prenderà il via la programmazione del nuovo Ascoli che dovrà disputare il campionato di Serie C dopo nove anni in cui ha militato nella categoria superiore. La Serie C è una categoria completamente nuova per l' Ascoli e va affrontata comunque da protagonista.