Fiamme nella stalla: i vigili del fuoco salvano le mucche

ARQUATA DEL TRONTO – Scoppia un incendio in una stalla, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco serve a mettere in salvo gli animali.E’ accaduto ad Arquata del Tronto, dove, per cause ancora da stabilire, è scoppiato un incendio all’interno di una tensostruttura adibita a stalla al cui interno c’erano bovini, un trattore ed alcune balle di paglia. Danni alla struttura ed al trattore, ma l’intervento dei vigili del fuoco è servito a mettere in salvo gli animali.