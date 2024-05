ASCOLI Il Piceno è stato sostanzialmente promosso, nelle classifiche dello studio sulla qualità della vita dei target generazionali messo a punto da Il Sole 24 Ore, per bambini (con una 31° posizione su 107 province) e per i giovani (46° posizione). Mentre c’è da riparare per migliorare la pagella relativa agli anziani (77° posizione). Un’analisi che, attraverso le specifiche graduatorie, intende valutare le risposte dei territori provinciali alle esigenze specifiche dei tre target più fragili.

Una top ten

In questo scenario emerge, innanzitutto, il quinto posto in classifica della provincia ascolana per il minor numero di “delitti denunciati ai danni di minori”, con 0,7 denunce ogni 10mila abitanti rispetto al 2,2 del dato nazionale. Incoraggianti le 14° posizioni occupate sul fronte dei giovani, per la percentuale di laureati e per la disoccupazione giovanile (solo il 6,9% contro il 13,8% nazionale). Il dato più negativo, invece, riguarda il 105° posto per il numero di titolari di imprese under 35 in provincia, con un 6% rispetto al 7,5% nazionale.

Le pagelle

Entrando nello specifico dei tre target generazionali presi in considerazione dallo studio, per quel che riguarda i servizi e la qualità della vita per i bambini emerge, oltre il dato positivo riguardo le denunce per delitti sui minori, che il Piceno figura al 14° posto per la competenza alfabetica degli studenti di terza media, con una percentuale di 31,5% di competenza non adeguata rispetto al 38,7% della media nazionale. Inoltre, 20° posto per il numero di metri quadrati residenziali per abitante, il 21° posto per il verde attrezzato per ogni bambino. Tra le posizioni più basse in graduatoria troviamo la provincia al l’81° posto per la spesa sociale per famiglie e minori, al 68° posto per il numero di pediatri attivi ogni mille bimbi (0-14 anni) e al 67° posto per metri quadrati di giardini scolastici per bimbo.

Per i giovani, ai dati positivi già segnalati si può aggiungere il 21° posto per numero di bar e discoteche, mentre in negativo c’è l’84° posizione per numero di residenti giovani (18-35 anni) oltre al 92° posto per aree sportive per i giovani. Per gli anziani, in positivo si notano la 20° posizione per la ridotta percentuale di persone sole e la 23° per la presenza di infermieri (non pediatrici). In negativo, il 92° posto per il consumo di farmaci per malattie croniche e il 90° per il numero di biblioteche in rapporto agli over 65.