SAN BENEDETTO - Paura in una abitazione della Riviera delle Palme. I vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti in via Balilla Galanti, a San Benedetto, perché una biscia si era intrufolata in un’abitazione e si era incastrata tra il muro e il termosifone.

La paura

La famiglia, impaurita dalla presenza dell'animale, ha subito dato l'allarme. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.