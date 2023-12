ASCOLI - Una stretta di mano virtuale e un accordo di programma tra l’Arengo e il Comune di Arquata per consentire all’azienda Filotei, il cui stabilimento di Pescata del Tronto era stato distrutto dal sisma del 2016, di poter ricostruire il nuovo stabilimento produttivo ad Ascoli. Per la precisione nell’area di proprietà aziendale in via dell’Aspo acquisita nel 2020. Una scelta che, grazie alla collaborazione delle due amministrazioni comunali, alla luce anche della situazione ancora critica nel territorio arquatano, si intende consentire alla Filotei di proseguire la produzione nel capoluogo attraverso la delocalizzazione obbligatoria e definitiva imposta dal Piano attuativo del Comune di Arquata.

La delocalizzazione

L’accordo di programma stipulato dall’amministrazione comunale di Ascoli e da quella di Arquata, con i sindaci Marco Fioravanti e Michele Franchi, intende ora consentire alla ditta Filotei di sbloccare la questione per continuare la propria attività di produzione nel capoluogo, in via dell’Aspo, considerando che c’è giù il punto vendita aziendale nella zona di via del Commercio. La Filotei è un’azienda artigiana nata nel Comune di Arquata (per la precisione nella frazione di Pescara del Tronto), vicino all’omonima sorgente che alimenta tutta la vallata ascolana. Una ditta che ha una lunga tradizione nella lavorazione e trasformazione dei prodotti alimentari offerti dal territorio e nella loro commercializzazione in strutture di alta gastronomia e nella grande distribuzione. Proprio in base a una nota del direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione regionale, si ravvisava la «necessità di procedere preventivamente alla conclusione dell’apposito accordo di programma tra le amministrazioni comunali di Ascoli e Arquata, tenuto conto che tale modulo consensuale è funzionale all’approvazione di un intervento di delocalizzazione definitiva dell’impianto produttivo della ditta Filotei dal territorio di Arquata a quello di Ascoli». E ora l’intesa tra i due Comuni prevede che il nuovo insediamento sarà effettuato in un’area che risulta idonea dal punto di vista urbanistico. I due enti si impegnano anche, per quanto di competenza, al tempestivo rilascio di ogni determinazione o altro atto di assenso comunque funzionale ad agevolare gli interventi per la realizzazione del nuovo stabilimento. Un segnale di sinergia istituzionale in linea con la volontà di agevolare la ripresa produttiva ed economica nelle aree colpite dal sisma.