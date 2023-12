ACQUASANTA TERME - La Struttura commissariale per il sisma dei 2016 ha appena concesso un contributo di 376mila euro per la riparazione della chiesa di Santa Maria delle Piane di Quintodecimo, frazione di Acquasanta Terme, uno dei Comuni piceni tra i più toccati dalle scosse sismiche del terremoto del 2016/2017.

Tali risorse rappresentano l’atto precedente rispetto alla gara per l’affidamento dei lavori. «Si tratta di un altro tassello che andiamo ad aggiungere rispetto alla riapertura dei luoghi di culto - afferma il commissario straordinario alla riparazione e alla ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli. - Sappiamo bene quanto essi rappresentino un presidio importante e necessario per mantenere vivo il senso di comunità in luoghi che già prima del sisma soffrivano del fenomeno dello spopolamento e che riteniamo doveroso salvaguardare». Dopo le scosse sismiche, la chiesa di Santa Maria delle Piane di Quintodecimo aveva riportato danni soprattutto alla facciata, nella zona absidale e alla sagrestia, con lesioni diffuse e distacchi d’intonaco e delle decorazioni. L’intervento di recupero e restauro, dunque, si concentrerà sulle strutture portanti verticali e su quelle orizzontali di piano e di copertura, su intonaci e finiture. La chiesa di Santa Maria delle Piane risale al XIV secolo, è stata realizzata in pietra arenaria e si trova su un versante del centro storico di Quintodecimo attiguo al fiume Tronto. Le decorazioni e i dipinti contenuti al suo interno sono opera di Augusto Mussini (detto fra Paolo) e dei suoi allievi, che vi lavorarono dal 1907 al 1910. Questo contributo segue di qualche giorno la notizia che La Conferenza permanente ha espresso parere positivo sul progetto di riparazione post sisma della chiesa di Santa Maria del Ponte di Porta Cartara, ad Ascoli. La Diocesi potrà avviare la gara per l’aggiudicazione dei lavori, per un importo complessivo di 224.505 euro. Tra gli interventi previsti dal progetto ci sono la ricostruzione della muratura sommitale crollata della lanterna ed il consolidamento di quest’ultima, tramite il rifacimento del cornicione, la messa in opera di un cordolo acciaio-legno sulla sommità e il rifacimento della struttura di copertura in legno.