Fiastra, ritrovate 368 cartucce nella chiesa abbandonata di San Marco. Informata la Procura di Macerata, di chi sono?

FIASTRA - I Carabinieri delle Stazioni di Fiastra e di Valfornace, nel corso di un servizio congiunto hanno rinvenuto e sequestrato 368 cartucce che ignoti autori avevano nascosto nella ormai abbandonata chiesa di San Marco di Fiastra.

Erano lì da tempo

I proiettili erano appoggiati presso una stanza adiacente lo stabile sacro utilizzata in passato come alloggio del curato. Dato lo stato di conservazione non ottimale si ritiene che le stesse fossero nascoste da tempo. Le cartucce risultano essere 360 calibro 12, 7 calibro 16, e 1 calibro 20. Di tale attività veniva prontamente informata la Procura della Repubblica di Macerata mentre il materiale sequestrato veniva versato per la successiva distruzione.