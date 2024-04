Sale sul campanile e viene colpito alla testa dalla campana durante la festa patronale: turista 30enne muore sul colpo

Un turista di 30 anni è morto durante le celebrazioni in corso nel piccolo comune di Pinell de Brai, nella comunità autonoma della Catalogna (Spagna), dopo essere stato colpito alla testa dalla campana della chiesa che suonava a festa in occasione della festa patronale del paese in onore di Santa Magdalena. L'incidente è avvenuto questa mattina, 14 aprile, intorno alle 7.30, mentre la vittima stava visitando la chiesa del posto, che ospita il tradizionale evento.

Le dinamiche dell'incidente

Come riporta il Daily Mail, l'uomo è morto sul colpo dopo essere stato colpito dalla campana che dava il via ai festeggiamenti.

La tradizione vuole che un gruppo di residenti salga in cima al campanile per suonare la campana e vi ha preso parte anche il 30enne poiché la sua famiglia è originaria del posto, nonostante risieda a Barcellona. Secondo quanto è emerso, l'uomo ha preso male le misure e ha ricevuto un forte colpo in testa.

I soccorsi giunti sul posto hanno tentato senza successo di rianimarlo e la polizia ha aperto un'indagine. Il sindaco ha dichiarato tre giorni di lutto in seguito alla morte del giovane e le festività di Santa Magdalena sono state ufficialmente sospese. «La tradizione c'è sempre stata - ha dichiarato -. Purtroppo oggi non è finita bene. Sicuramente bisognerà agire diversamente. Lasciamo passare la giornata dato che siamo ancora sotto choc, poi valuteremo tra il Comune, l'Associazione Santa Magdalena e la chiesa».