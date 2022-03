Campana smontata e benedetta dal vescovo: tornerà in funzione nei prossimi giorni

CUPRA MARITTIMA - In piazza a Cupra è stata adagiata la campana del municipio, smontata dal torrino a seguito del terremoto, per essere ammirata dai cittadini. Ieri la benedizione del vescovo Carlo Bresciani, dopodiché, nei prossimi giorni la campana verrà collocata sul tetto del palazzo municipale, a circa 30 metri d’altezza, per tornare in funzione.

«In occasione della visita Pastorale, e dell’incontro previsto con l’amministrazione comunale, abbiamo chiesto al nostro vescovo Bresciani di benedire la campana prima che torni a scandire il tempo e a vegliare sopra i tetti delle nostre abitazioni. Lo ringraziamo per la sua presenza e con lui ringraziamo anche il parroco don Roberto» esordisce il sindaco Alessio Piersimoni. La campana era stata smontata dal torrino dopo il sisma del 2016. «La campana nei prossimi giorni sarà collocata di nuovo nel torrino, anch’esso fu smontato perché pericolante dopo il terremoto – spiga Piersimoni – Giungono dunque al termine i lavori di riqualificazione avente ad oggetto la nostra sede municipale e avviati nel giugno del 2020».

In particolare sono stati attuati interventi di ripristino del tetto, mentre al primo piano sono stati ricostituiti i nuovi solai ed è stato effettuato il riposizionamento delle pavimentazioni. Già alcune stanze e locali sono stati riaperti, altri lo saranno nei prossimi giorni. I lavori quindi hanno riguardato anche la facciata del palazzo comunale, con la rimozione delle bugnature, rovinate dal tempo e dal sisma, che sono state sostituite con della pietra in travertino.

