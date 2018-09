Si stacca il batacchio di 20 chili della campana durante la processione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE - Tragedia sfiorata a Grottammare durante la processione. All'improvviso, infatti, si è sganciato il pesante batacchio di una delle campane della chiesa di San Pio V. Il batacchio dal peso di 20 chili si è staccato dal campanile della chiesa che sta sulla statale Adriatica ed caduto su una panchina dove per fortuna non c'era seduto nessuno. L’impatto ha infatti deformato il ferro della panchina e proprio nelle vicinanze c’erano alcune persone che stavano entrando in chiesa. Da una prima ricostruzione dell’incidente si sarebbe rotta una delle tre cinghie di cuoio che sostenevano il batacchio. L’ultima manutenzione sul campanile, che tra l’altro aveva avuto problemi anche alla croce dopo il sisma, era stata effettuata a gennaio e non aveva fatto rilevare problemi, fanno sapere dalla Curia.