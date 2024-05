FOLIGNANO - Si presentano al voto per il Comune di Folignano due liste: Matteo Terrani, candidato sindaco per Folignano Bene Comune, e Peppe Paci candidato sindaco per Cambiare X Crescere.

Ecco le interviste ai candidati

MATTEO TERRANI - Folignano Bene Comune

Matteo Terrani è alla ricerca del suo secondo mandato, alla guida della lista “Folignano Bene Comune”.

Quali saranno i prossimi passi per famiglie e servizi?

«Un ulteriore tassello riguarda il finanziamento per l'asilo nido a Villa Pigna che partirà nelle prossime settimane: a disposizione oltre cento posti E poi il nuovo Centro Famiglia: offrirà alla comunità un contenitore di servizi e attività a supporto di minori e famiglie. Uno degli obiettivi principali nel prossimo mandato sarà poi il centro diurno per anziani».

Quali saranno le urgenze?

«Completeremo il piano di rigenerazione urbana, iniziato con il Belvedere, che proseguirà con la realizzazione delle due piazze e il restyling di vie importanti a Folignano capoluogo. Abbiamo già ottenuto finanziamenti e ci sono già i progetti. Un'altra priorità è puntare sulla mobilità dolce con la realizzazione di tre piste pedociclabili».

Quali errori non commettere?

«Non bisognerà di sicuro imbarcarsi in progetti solo per la volontà di tagliare nastri e poi magari ritrovarsi con un'opera senza collaudo e che poi rischi di crollare, così come accaduto con la struttura integrata a Villa Pigna. Errori come questi non devono più accadere. Rappresentano spreco di denaro pubblico, risorse e soprattutto mettono a repentaglio la sicurezza delle persone. In questi anni abbiamo adottato un principio di rotazione, per cui hanno lavorato diversi studi e più professionisti, anche da fuori. Non bisogna tornare al passato quando operavano sempre e solo gli stessi soggetti, gli stessi progettisti».

L'attenzione sarà puntata al bilancio?

«Il bilancio deve rimanere sano per esser pronti a ogni eventualità. In questi anni, l’amministrazione è riuscita a intercettare fondi e portato sul territorio 27 milioni di euro di opere pubbliche, tra quelle realizzate, appaltate e finanziate. La cifra relativa ai mutui è di soli 800 mila euro, quando invece in passato si ricorreva quasi sempre a questa possibilità per realizzarle».

MATTEO TERRANI

FOLIGNANO BENE COMUNE



Angelo Flaiani

Serena Accorsi

Costantino Nepi

Laura Addis

Raffaella Vagnoni

Serena Frillici

Samuele D’Ottavio

Eleonora Ritrecina

Massimo Agostini

Daniele Carducci

Brunella Casini

Monia De Carolis





PEPPE PACI Cambiare per Crescere



Peppe Paci è il candidato sindaco della lista di centrodestra “Cambiare X Crescere” che comprende Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Moderati e punta alla conquista di Folignano.

Quali sono le priorità?

«Vogliamo creare delle strade di collegamento tra le frazioni, sopratutto tra Piane di Morro con Case di Coccia e Villa Pigna con Folignano con due strade di piano che possano connettere le quattro frazioni. Un’altra priorità riguarda la rotatoria sulla Piceno Aprutina riprendendo il progetto primordiale della rotatoria,che era più spostata verso la zona Marino e poi partire con uno studio di fattibilità che possa terminare con la sua realizzazione».

E le frazioni?

«Bisogna riportare i servizi nelle frazioni. A Piane di Morro, ad esempio, mancano un bancomat e l’ufficio postale. A Folignano il campo di calcio a undici è fondamentale per riportare i ragazzi e le squadre a frequentare quel luogo, ma bisogna anche riqualificare le strutture sportive esistenti. C’è un discorso di riqualificazione urbana che riguarda Folignano,: è importante che il vecchio palazzo municipale possa tornare a disposizione. In tutte le frazioni bisogna rilanciare il commercio e si può fare partecipando a bandi regionali».

Come?

«Il Comune può sostituirsi alle attività per il primo anno pagando gli affitti al posto dei locatari».

Su quali eventi deve puntare Folignano?

«Si può puntare su eventi che le associazioni proporranno. Agricultura può proseguire con una connotazione più green e culturale. Anche Librarte è un’iniziativa molto importante e ci punteremo. Abbiamo in lista una delle organizzatrici di questa manifestazione, ovvero Adriana Traini. Vogliamo avvalerci della sua professionalità».

E sul post sisma?

«Due opere sono fondamentali: il municipio e la scuola di Piane di Morro. L’amministrazione Terrani è stata immobile. C’è stata una politica di facciata, di apparenza, molto sostenuta da una comunicazione esasperata, ma quando si va a stringere, c’è poco».

PEPPE PACI

CAMBIARE X CRESCERE



Tania Arcangeli

Angelo Casella

Giorgio Capriotti

Stefania Ciotti

Fulvio Corradetti

Thomas D’Angelantonio

Mirko De Carolis

Franco Pomponi

Sara Rapini

Stefano Spinozzi

Valeria Tosi

Adriana Traini