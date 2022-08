ANCONA - Aveva parcheggiato l’auto in via Piave, ad una decina di metri dalla stazione dei Carabinieri. Quando è tornata a recuperala, si è accorta che il tetto in vetro della Smart era stato sfondato.

Il raid dei vandali è stato messo a segno sabato notte in via Piave, poco più avanti dalla stazione dei Carabinieri. Il gesto potrebbe essere stato ripreso dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Un divertimento assurdo e privo di qualsiasi logica, ma chi ha colpito forse non era nemmeno a conoscenza che l’auto fosse parcheggiata a pochi metri dalla sede dei Carabinieri o forse ha agito con una sfrontatezza tale che si è del tutto disinteressato della eventuale presenza delle spycam. Quando la donna è tornata, si è trovata il tetto della vettura sfondato.

Il danno

Un danno ingente che ovviamente comporterà la sostituzione del tetto in vetro. Il sospetto è quello che ad agire siano stati dei vandali ma c’è anche la possibilità - che sembra però piuttosto remota - che qualcosa sia caduto da un balcone. Nell’abitacolo della Smart non sono comunque stati rinvenuti corpi estranei. L’episodio, con tanto di fotografie, viene riportato sulla pagina Facebook “Sei de Ancona se” . Dopo la denuncia della proprietaria del veicolo si potranno avviare le indagini e si vedrà se proprio al visione dei filmati della videosorveglianza dei carabinieri permetterà di risolvere il caso in breve tempo.