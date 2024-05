SENIGALLIA Anziana truffata da un finto tecnico del gas a Cesano, e ripulita di soldi e gioielli. È accaduto lunedì mattina quando alla porta dell’84enne ha suonato un uomo, sostenendo di essere un addetto del gas che avrebbe dovuto fare un controllo. La signora si è fidata e l’ha fatto entrare. È rimasta sempre con lui mentre effettuava la verifica che si è estesa in tutta casa, dal contatore ai riscaldamenti. Una tecnica utilizzata forse per lasciare campo libero al complice, dandogli la possibilità di muoversi tra le stanze senza essere sorpreso.

La dinamica

Spesso, infatti, il truffatore entra e rimane sempre con la vittima per non dare nell’occhio ma, invece di chiudere la porta una volta entrato, la accosta dando modo a un complice di entrare e girare liberamente nell’abitazione. Potrebbe essere accaduto anche nell’appartamento di Cesano perché l’anziana non ha sorpreso il finto addetto del gas a rubare. Quando è andato via credeva davvero che avesse effettuato un controllo. Si è accorta solo più tardi, quando ormai si era dileguato, di aver subito un furto. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Commissariato che ha raccolto la sua testimonianza.

La vittima ha dichiarato che il truffatore le ha sottratto tutto il denaro in contanti che aveva in casa, circa 200/300 euro. Spariti anche alcuni vecchi gioielli in oro di cui, invece, non ha saputo fare alcuna stima. La volante del Commissariato era stata chiamata poco prima da un’altra residente, questa volta nel quartiere del Vivere Verde, dove un finto tecnico del gas, probabilmente la stessa persona, aveva cercato di introdursi nell’abitazione sempre di una persona anziana, che non l’aveva fatto entrare. Vista, però, l’insistenza si era insospettita ritenendo utile informare la polizia di quanto accaduto. Sono rimaste le uniche due segnalazioni perché, evidentemente, il truffatore e il suo eventuale complice, devono aver lasciato la città.