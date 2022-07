OSIMO - Ancora atti vandalici ai danni del patrimonio pubblico. A finire nel mirino, di nuovo, sono i campetti polivalenti delle frazioni. Ormai tutti hanno subito danneggiamenti a più riprese. L’ultimo, la scorsa settimana, quello dell’Aspio, che si trova dentro l’area verde attrezzata Sandro Pertini in via Cittadini. Il Comune, proprietario della struttura, ha affidato la gestione dell’area alla Osimo Servizi, così come per altri campetti polivalenti.

La segnalazione

Per quello dell’Aspio, come per Santo Stefano, Osimo Servizi si è avvalsa poi per la custodia dell’Asd San Biagio, che nei giorni scorsi ha dovuto inviare comunicazione sui nuovi danni alle porte del campo da calcetto, alla recinzione perimetrale e anche sul pericolo del manto erboso sintetico ormai usurato e scivoloso. Il presidente della società sportiva Gianni Cecati ha scritto a Comune e Osimo Servizi, che si sono già attivati con sopralluoghi d’urgenza per ripristinare quanto prima le condizioni di sicurezza, togliere le porte pericolanti e rimediare agli ennesimi atti di vandalismo di ragazzini che forzatamente entrano quando non si potrebbe. In questo caso l’amministrazione Pugnaloni, conscia dei danni a ripetizione registrati all’Aspio, ha deciso di cambiare strada e realizzare con l’avanzo di amministrazione 2021 una copertura pressostatica, con nuova pavimentazione. Il sindaco ha annunciato interventi di restyling di diversi campetti polivalenti finiti nel degrado, anche a causa dei vandalismi, come quello di Santo Stefano, della Misericordia, della Sacra Famiglia e di Osimo Stazione. Per quello dell’Aspio vuole però andare oltre e coprirlo, omologandolo ad attività ufficiali previste dal Coni ma mantenendone una valenza pubblica essendo all’interno di un’area verde attrezzata.

La giunta comunale nei giorni scorsi con gli uffici tecnici ha discusso gli interventi di ripristino e miglioria dei campetti polivalenti, ai quali saranno destinati complessivamente 339mila euro dell’avanzo di amministrazione 2021. Di questi, 100mila euro saranno indirizzati a recuperare la pavimentazione del campo da calcetto di Santo Stefano e rifare la staccionata della scalinata, per una struttura ad oggi praticamente inutilizzabile e dove, a più riprese, sono state danneggiate recinzione e porta d’accesso. Altri 100mila euro serviranno per la copertura pressostatica del campo da calcio a 5 dell’Aspio, oltre a rinnovare la pavimentazione.

Gli investimenti

Poi sono previsti 55mila euro per sistemare il secondo campo polivalente della Sacra Famiglia dopo aver già rimesso a nuovo l’anno scorso il primo, quindi 28mila euro sia per il campetto rionale di Osimo Stazione sia per quello di via Tonnini alla Sacra Famiglia, infine 15mila euro per sistemare gli spogliatoi della struttura sportiva di Villa e altrettanti per la recinzione del campo da calcetto della Misericordia, sul quale nelle scorse settimane si era espresso in maniera critica il consigliere comunale delle civiche Stefano Simoncini. Il sindaco Pugnaloni, annunciando i vari restyling, si è appellato al senso civico dei fruitori, specialmente dei ragazzi che potrebbero aver causato i danni.