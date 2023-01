OSIMO - Sta cedendo la scarpata sotto via Ancona lungo la discesa che da San Biagio porta all’Aspio. Il maltempo dello scorso weekend sta creando non pochi problemi alla viabilità osimana. Chiuso per ore e sotto osservazione il ponte di via Cagiata a Campocavallo per il livello del Musone, ma soprattutto tante le buche che si sono create lungo le carreggiate o peggiorate rispetto ai giorni scorsi.

Il tratto



E, come se non bastasse, agli asfalti deturpati ulteriormente dalle piogge continue dei giorni scorsi, ora si aggiunge il senso unico alternato lungo la strada regionale 361 Septempedana, nota come via Ancona. Da martedì mattina, dopo un sopralluogo dei tecnici dell’Anas, che gestisce la 361 per conto della Regione, il tratto iniziale della discesa è stato ristretto. La corsia di destra scendendo da San Biagio, poco dopo l’attraversamento pedonale, è a rischio crollo per un cedimento del terreno sottostante. Meglio evitare ulteriori carichi, specialmente quelli dei mezzi pesanti. E così è stato piazzato un semaforo che regola il senso unico alternato, creando lunghe code sia a San Biagio che all’Aspio.

Nelle ore di punta, tra le 7,15 e le 8,15 e tra le 17,30 e le 18,30 la colonna di auto dalla salita dell’Aspio si fa lunga anche un paio di chilometri, con i centri abitati delle due frazioni che vanno in allarme, sia per il traffico sia per l’inquinamento che ne deriva. I disagi si ripercuotono sull’intera viabilità della zona perché la 361 Septempedana è la strada principale sull’asse Osimo-Ancona. Nessuna comunicazione lunedì sera era stata inviata al Comune e nemmeno un preavviso ai residenti della zona dopo il sopralluogo di martedì.



La nota



Così, sollecitato da più parti ieri mattina per il caos traffico e i tempi di percorrenza triplicati per raggiungere il capoluogo dorico, il sindaco Pugnaloni ha iniziato a chiedere spiegazioni agli enti preposti. Poi ha diffuso una nota nella quale rivela che il senso unico alternato è dovuto al cedimento della scarpata dopo le piogge dei giorni scorsi e dunque servirà un intervento di ripristino strutturale non semplice. Il rischio è che ci vogliano giorni o settimane per ripristinare il flusso regolare via Ancona.

«Ho provveduto a contattare l’Anas per la questione viabilità in zona Aspio, dove il restringimento della carreggiata ha prodotto lunghe code» ha scritto Pugnaloni sui social ieri mattina. Spiegando che i tecnici gli hanno riferito di «una frana profonda 30 metri con relativo rischio smottamento della carreggiata e stanno pianificando la progettazione per porre rimedio alla situazione creatasi in questi giorni dopo le forti piogge dei giorni scorsi». Il sindaco ricorda che «la Regione, proprietaria della strada, dovrà finanziare nell’immediatezza l’intervento», assicurando che «monitorerò personalmente la questione».

Il sindaco per evitare code e ulteriori disagi alle frazioni di Aspio e San Biagio consiglia di «raggiungere Ancona passando a Osimo Stazione tramite statale 16 o la Cameranense» solo che uscendo da Osimo la provinciale Flaminia I è ridotta a un colabrodo e servirebbe quantomeno un rattoppo.