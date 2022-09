ANCONA - Assalto alla Bper lungo la statale dell’Aspio accanto all’hotel Concorde. Ieri alle 14.40, poco prima dell’orario di chiusura, due uomini si sono introdotti all’interno della banca a volto coperto intimando ai dipendenti di farsi consegnare i soldi a disposizione. Il tutto si è consumato nel giro di pochi istanti.

Una volta riempito il borsone nero con cui si erano avvicinati al bancone si sono dileguati senza dare nell’occhio. Sul posto è intervenuto il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Osimo unitamente alla Sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo Carabinieri di Ancona.

Il colpo

I due dipendenti della banca stavano effettuando le ultime operazioni prima della chiusura degli sportelli, quando d’improvviso due uomini a volto coperto sono entrati intimando al personale di non reagire e consegnare le banconote a disposizione. Per fortuna, in quel frangente, non erano presenti clienti all’interno. Nonostante i due fossero disarmati, i dipendenti della banca non hanno opposto resistenza e hanno obbedito all’ordine. Con grande sangue freddo hanno mantenuto la calma e hanno seguito le indicazioni dei malviventi. I rapinatori hanno prontamente riempito un borsone nero in loro possesso e si sono dati alla fuga a piedi. Forse, ad attenderli poco distante, un complice in auto che potrebbe averli fatti salire per dileguarsi in tutta fretta. Tempestivo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Osimo, allertati dagli stessi dipendenti dopo essersi assicurati che i rapinatori se ne fossero andati, che hanno subito predisposto i posti di blocco su tutta la zona di Camerano e nelle località limitrofe. Ma dei rapinatori, almeno fino a ieri sera, nessuna traccia. Il nucleo operativo dei Carabinieri è al lavoro per ricostruire nei dettagli la vicenda tramite il racconto dei due dipendenti della filiale che se la sono cavata solo con un grande spavento. Sono al vaglio dei carabinieri anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso.