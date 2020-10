OSIMO - I vigili del fuoco sono interventi alle 11:20 nel comune di Osimo, zona Aspio, all'incrocio con via Edison per un incidente stradale con due auto coinvolte. Le persone a bordo delle auto coinvolte erano già uscite autonomamente dai mezzi all'arrivo della squadra che ha così messo in sicurezza le vetture.

Sul posto 118 e Vigili Urbani per i rilievi.

