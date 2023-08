FABRIANO - Due nuove truffe online, per 6.700 euro totali, scoperte dai carabinieri di Fabriano. Un finto operatore di Lottomatica convince una commerciante di Fabriano, una 35enne, ad effettuare un fantomatico aggiornamento del sistema e riesce a farsi accreditare 2.700 euro. I militari sono riusciti a risalire a un 50enne nato e residente in Emilia Romagna, incensurato, che è stato denunciato per truffa. Quest’ultimo ha carpito la buonafede della donna, riuscendo a farsi accreditare la somma di denaro attraverso tre distinte ricariche online del valore di 900 euro ciascuna. Quando la vittima ha realizzato quanto accaduto, si è precipitata dai carabinieri di Fabriano.

Scattata altra denuncia

Nel secondo caso scoperto dai carabinieri, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, ad essere denunciati sono stati due uomini, uno residente in Emilia Romagna di 50 anni e uno in Sicilia di 40 anni. Vittima un uomo nato a Fabriano e residente a Macerata, di 40 anni, che aveva messo in vendita dei cerchi in lega in un sito on-line. È stato contattato dai due soggetti che hanno voluto concludere la trattativa in tempi molto ristretti, assicurando il versamento sulla prepagata del 40enne fabrianese di circa 200 euro, invitandolo a recarsi allo sportello automatico più vicino per ricevere l’accredito. E qui è stato truffato. I due truffatori sono riusciti, con una prima operazione, a farsi versare dal 40enne fabrianese, mille euro. Non paghi, i due hanno negato che l’operazione fosse andata a buon fine ed hanno invitato l’uomo ad effettuare altri tentativi su una seconda carta, per un valore di oltre 3mila euro. A conti fatti è stata scoperta dai carabinieri di Fabriano una truffa del valore complessivo di 4mila euro. I due titolari delle rispettive prepagate sono stati identificati e denunciati per truffa in concorso al termine delle indagini dei carabinieri. L’appello è quello di prestare la massima attenzione e un pizzico di diffidenza.