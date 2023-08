Autostrade, inizia l'esodo di agosto: bollino nero per il traffico nelle Marche. Ecco dove

Al via le grandi partenze nel primo fine settimana estivo di agosto, tanti gli spostamenti di breve e lunga percorrenza sulle rete stradali ed autostradali di competenza Anas (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Oggi si apre un significativo incremento della circolazione stradale, destinazione le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine.

Bollino nero sulle autostrade

In particolare, secondo Autostrade per l’Italia, nella mattina di domani, sabato 5 agosto, si attendono condizioni di traffico da bollino nero, soprattutto nella direzione nord-sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico.

A14: traffico intenso e rallentato

Sul tratto Porto Sant’Elpidio – Fermo il traffico è rallentato (dal km 270,8 in direzione Taranto). Mentre sempre tra Porto Sant’Elpidio e Fermo-Porto San Giorgio, il traffico è rallentato a causa di un intenso via vai di viaggiatori.

Modifiche di viabilità

L’Anas ci tiene inoltre a precisare che la statale 452 della Contessa è chiusa tra Gubbio e Cantiano per lavori di risanamento strutturale del viadotto. In alternativa, il traffico da Perugia verso Fano dovrà proseguire sulla 318 di Valfabbria (direttrice Perugia-Ancona), uscire allo svincolo “Fossato di Vico” e poi percorrere la SS3 “Flaminia” in direzione Fano.

I divieti

Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiore alle 7,5 tonnellate nella giornata di oggi, venerdì 4 agosto, dalle ore 16 alle ore 22, e domani, 5 agosto, dalle ore 8