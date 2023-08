Ancona, rubano in un supermercato: fermate due persone. A casa nascondevano anche 5 piante di marijuana

ANCONA - Effetto domino. Intervento degli operatori della Polizia di Stato, nella giornata di ieri, 3 agosto, presso il Supermarket "Sí con te" di via Sparapani, dove si è consumata una rapina. Una volta giunti sul posto, ai militari veniva riferito, dal titolare del supermercato di aver subito una violenza fisica, concretizzatasi con un violento pugno in faccia dal reo che, insieme ad una donna ed ad un infante nel passeggino, successivamente si sarebbero allontanati dal luogo con l'ingiusto profitto dell'azione criminale.

La ricostruzione

In particolare, il titolare riferiva di aver notato i due soggetti aggirarsi per le corsie del supermercato, prelevando merce dagli scaffali, occultandola su altri ripiani e, di volta in volta, ritornando nei luoghi ove in precedenza avevano nascosto la merce e, mentre l'uomo faceva da scudo visivo, la donna, con destrezza, prendeva la refurtiva nascondendola rapidamente all'interno di una borsa tenuta sotto il passeggino.

La decisione del Questore

Gli operatori della Polizia di Stato, dopo una breve ricerca, hanno intercettato per le vie poco distanti i due, rispettivamente un uomo di 19 anni ed una donna di 21 anni, entrambi con precedenti penali. Successivamente venne ritrovato dai poliziotti anche la borsa, nascosta sotto una panchina poco distante da dove i due venivano fermati, con all'interno la merce rubata per un valore di circa 60€. Questa veniva riconsegnata al titolare dell'esercizio commerciale. I due soggetti invece sono stati immediatamente condotti presso gli uffici di via Gervasoni.

Possesso di droga

Dall' esito della perquisizione veniva rinvenuta anche, in un'altra borsa in possesso della donna, una tronchesina. Inoltre, presso l'abitazione dei due, sono state rinvenute 5 piante di marijuana, sequestrate dagli operatori della Polizia di Stato. In relazione ai pregressi precedenti di Polizia e per evitare la reiterazione di condotte similari, il Questore di Ancona ha emesso nei confronti dei due soggetti individuati come responsabili, la misura dell'avviso orale.