ANCONA - «Chi sarà ad Ancona si divertirà di brutto». Promessa mantenuta: al Del Conero di Ancona è la festa dei 26mila arrivati allo stadio per assistere allo show di Tiziano Ferro. La pop star fa il suo ingresso tra il boato della folla. È l’apoteosi. “Accetto Miracoli”, Buona (cattiva) sorte”, “La differenza tra me e te”. I primi tre brani arrivano in versione medley. Si balla ovunque, dagli spalti al parterre.

APPROFONDIMENTI L'ATTESA Niente alcol e 150 uomini in divisa pronti per l’assalto dei fan LA MAPPA Un piano viabilità di Ferro, ecco strade, parcheggi, navette e treno per il concerto di Ancona: attese 26mila persone LO SHOW

Tiziano Ferro in tour, Angelina Mango duetta sulle note di "Ci pensiamo domani": risultato strabiliante allo stadio SPETTACOLI Giuliano Sangiorgi ospite a sorpresa sul palco di Tiziano Ferro a Bari L'EVENTO In 27mila al Del Conero per il concerto di Tiziano Ferro: due treni notturni e gratuiti per evitare il caos IL RACCONTO Tiziano Ferro: «I miei figli non avranno il passaporto italiano». Il duro attacco al ddl sull'utero in affitto

Tiziano Ferro, camicia e pantaloni neri, è in formissima. E instaura subito la sua liaison con l’audience del Del Conero.

«Quanto tempo è passato dall’ultima volta ma finalmente siamo qua» ha esordito l’artista, che mancava da Ancona dal 2017. «Città che ha dato il via a più di un mio tour - ha proseguito -, ma abbiamo tempo per parlarne, la serata è lunga». E riparte il viaggio nei suoi vent’anni di musica e storie in note. “Sere nere”, “Ti scatterò una foto”, “Xdono”. Lo stadio si è infuocato per le hit che hanno segnato gli ultimi decenni del pop nazionale. «Questa si che è Ancona» ha risposto Ferro agli applausi scroscianti. «L’estate è appena cominciata - ha incitato -. Avete tutte le spiagge che volete. Fate sì che questa diventi destinazione di mare d’Italia» facendo un’autocitazione sul titolo della sua nota canzone. Un gioco di parole, assolutamente voluto, per introdurre, appunto, il brano. Uno spettacolo senza dubbio trascinante e coinvolgente, merito della musica, ma molto anche del suo saper instaurare un feeling speciale con il pubblico.