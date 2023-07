ANCONA Il Del Conero si prepara all’arrivo di Tiziano Ferro. Intanto l’amministrazione comunale, insieme alla Prefettura e Questura di Ancona, hanno predisposto tutte le misure necessarie ad accogliere i fan della pop-star che, stando all’ultimo rilevamento dei biglietti venduti effettuato ieri pomeriggio alle 18, hanno toccato quota 23.500. Ma da qui a domani il dato molto probabilmente andrà a crescere.



La procedura



L’organizzazione del maxi evento è stata prima «vagliata dal Comitato ordine e sicurezza presieduto dal prefetto» fanno sapere dagli uffici della Prefettura. Successivamente si è svolta la riunione della Commissione provinciale di vigilanza per il pubblico spettacolo dove sono stati visionati tutte le piantine e i progetti degli allestimenti. «Sabato mattina (domani per chi legge, ndr) come di consueto si effettuerà il vero e proprio sopralluogo per l’ultima verifica in loco» specificano dalla Prefettura. Intanto la macchina della sicurezza ha messo in moto una task force massiccia per far sì che tutto si svolga senza intoppi. Impegnate oltre 150 divise delle forze dell’ordine «tra uomini e donne, divisi in due turni dalle 13 circa fino almeno all’1 di notte - sottolineano dalla Questura -. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, impegnati ad assicurare il regolare svolgimento dell’evento. Saranno coperti tutti gli accessi con la Polizia Ferroviaria e Stradale, impegnate per gli arrivi via treno e via strada, l’area dello stadio e tutta la relativa viabilità». Un meccanismo ormai rodato, visti i tanti concerti che lo stadio ha ospitato negli anni. Ma che ogni volta ha bisogno di essere revisionato e, magari, rafforzato con l’inserimento di alcuni elementi di novità. Il Comune ha emesso l’ordinanza con divieto di vendita alcolici con gradazione sopra i 5° nel raggio di 500 metri in linea d’aria dallo stadio. E nel tratto di strada che va dall’incrocio di Varano fino al confine con Camerano.

Per quanto riguarda la viabilità sono previste alcune modifiche.

Il parcheggio

Il parcheggio dello stadio sarà off limits dalle 7 di oggi fino al deflusso (ad eccezione di mezzi per disabili e bus turistici). Chiusa via Cameranense (il tratto davanti allo stadio) dalle 18 di oggi fino alle ore 7 di domenica e dall’incrocio con via Filonzi allo stadio dalle 9,30 di domani. E ancora: via Cameranense, nel tratto compreso tra via Filonzi e l’Arco degli Angeli, sarà a senso unico con direzione Arco degli Angeli dalle ore 12,30 di domani. Con Conerobus saranno allestite 25 navette (andata dalle 14 alle 21, ritorno dalle 23): Partenze da: stazione centrale (lato alberghi), park del cimitero di Tavernelle e liceo Galilei. Si potrà parcheggiare al Gross Center (dalle 18,30), in via Albertini, via Scataglini, via 1° Maggio, via Flavia e dintorni, ma anche al Palaindoor per un totale di 15mila posti. Inoltre sarà attivato un treno speciale (fino 1000 posti) da Ancona Stadio alle 23,55 e arrivo alla stazione di Ancona Centrale a mezzanotte e 2 minuti.

Andrea Maccarone