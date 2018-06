Sportivo dell'Anno Spettacolo ed emozioni con Zorzi e Materazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I racconti di due campioni dello sport che hanno toccato con le loro vittorie il tetto del mondo, la soddisfazione di atleti della nostra realtà che hanno ottenuto brillanti risultati, l’entusiasmo dei giovani che si esibiscono, l’emozione – tangibile – nel ricordo di persone che hanno lasciato un segno importante. Tante storie, altrettanti momenti speciali a disegnare una serata scorsa via con un ritmoincalzante e continui cambi di scena.Non ha tradito le attese la ventesima edizione dello “Sportivo dell’anno”, tradizionale festa di chiusura della stagione sportiva organizzata dall’agenzia di servizi giornalistici Nerosubianco insieme al Comune di Senigallia ed alla Bancadi Credito Cooperativo di Corinaldo, con il patrocinio di Coni e Ussi. A più riprese anche gli applausi a scena aperta da parte del pubblico che ha affollato le gradinate del PalaPanzini, nonostante il cambio di sede dellamanifestazione all’ultimo momento a causa del maltempo.Serata che è iniziata con il sapore dell’amarcord: per celebrare il ventennale, ivincitori delle passate edizioni si sono ritrovati in tanti a raccontare le stagioni cheli avevano portati ad ottenere il titolo di “Sportivo dell’anno”. Dal primo vincitore nel1999 Gabriele Morganti, passando per Stefano Goldoni, Umberto Badioli, DinoGiuliani, Danilo Del Cadia, Elisa Rosciani, Matteo Minelli, Alberto Lanari, AldoClementi, Fabrizio Facenda fino a Martina Amadei premiata lo scorso anno,rivedere tutti insieme personaggi molto amati dagli sportivi è stato moltopiacevole.E poi il talk show. I due campioni del mondo Andrea Zorzi e Marco Materazzi,disponibili e perfettamente a loro agio nell’atmosfera della serata, hannoraccontato anche particolari inediti delle loro vicende umane e sportive,catturando l’attenzione di tutti in una mezz’ora di intervista intensa e serrata. Zorziè stato anche insignito del Premio Ussi dedicato al giornalista Adelio Pistelli. Glistessi campioni hanno premiato Carolina Mengucci ed Enrico Magi Galluzzi,seconda e terzo classificato, mentre il Sindaco Maurizio Mangialardi, il Presidentedel Coni Marche Fabio Luna ed il Presidente della Bcc di Pergola e CorinaldoClaudio Rovelli hanno consegnato nelle mani del cestista della PallacanestroSenigallia Emiliano Paparella il trofeo di “Sportivo dell’anno” 2018, titolo che ilplaymaker argentino ha sottolineato di voler condividere con tutta la squadraprotagonista di una eccellente stagione.​Non meno intense le altre premiazioni, divise per categorie: il Premio Specialedella Commissione è stato consegnato all’ex cestista ed attuale Presidente dellaFondazione Enpam Alberto Oliveti, lo “Sportivo Junior” ai promettenti giovaniMargherita Frulla, campionessa regionale di fioretto, Lorenzo Bronzini, campioneitaliano di nuoto Fisdir ed al motociclista Diego Goretti.Emozione per il Premio alla Carriera, quest’anno assegnato alla memoria delPresidente della Polisportiva Senigallia Stefano Pompei e ritirato dalla moglieMaria Laura insieme ai figli Francesca e Giulio.Infine, l’applauso per le squadre promosse: l’Audax 1970 che si è conquistata laC1 di calcio a cinque e la Pallacanestro Senigallia Giovani salita in serie D.Nell’arco di tutta la serata, sempre belle e coinvolgenti le esibizioni delle ginnastedella Polisportiva Senigallia e delle squadre delle scuole senigalliesi finalistenazionali all’Olimpiade della Danza: la scuola media “Marchetti, il Liceo “Perticari”,l’Istituto “Panzini” ed i campioni italiani del Liceo “Medi” hanno ancora presentatodelle performance colorate e coinvolgenti, di un livello scenico molto elevato.La serata è stata presentata da Fabio Girolimetti (al quale il Sindaco Mangialardiha consegnato un attestato di riconoscimento per i venti anni di organizzazionedella manifestazione) con la collaborazione di Matteo Magnarelli e della “padronadi casa” Tunde Stift.Già lanciato il prossimo appuntamento: il 7 settembre, per la classicapresentazione delle società senigalliesi alla “Notte dello Sport”.