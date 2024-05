SENIGALLIA AssHotel Confesercenti chiede al Comune di rilevare l’ex Sacelit da destinare a parco e per sostenerne il costo suggerisce d’introdurre una tassa di scopo. «Ho chiesto una tassa di scopo per far acquisire il terreno al Comune – spiega Alberto Tassi, presidente regionale di AssHotel Confesercenti -. Una tassa per poter raccogliere i 2 milioni o la cifra necessaria per acquisire il terreno dal fallimento». L’ultima asta, indetta ad aprile, è andata deserta. L’offerta minima era di 2.261.654 euro e alla prossima la somma richiesta scenderà.

APPROFONDIMENTI LA KERMESSE Eccellenze made in Marche, da Ancona via al Grand Tour. Acquaroli: «Occasione per il turismo»

Gli appartamenti

«Ho fatto notare che gli appartamenti oggi in costruzione hanno un prezzo inferiore a quello richiesto 15 anni fa – prosegue -. Questo è un forte campanello d'allarme, in un’economia di mercato non si possono produrre beni oltre la saturazione, i prezzi in calo indicano una svalutazione dell'intero patrimonio immobiliare. Bisogna fare come in altre regioni d'Europa, dove all'edilizia si applica il contingentamento, come avviene per l'agricoltura». Per l'area Sacelit suggerisce di trovare altre soluzioni, ritenendo ottima l'idea dell'ex onorevole Marco Lion, che ormai 20 anni fa aveva proposto un parco tematico. «Al tempo era improponibile – dice - visto che il terreno aveva un valore di 10 milioni con bonifiche da effettuare, oggi il prezzo è sceso a 2 milioni».

Ma perché i senigalliesi dovrebbero farsi carico di una tassa per acquistare quell’area? «E’ un investimento - spiega - impedisci la costruzione di altri 300 appartamenti e questo blocca la caduta dei valori immobiliari, quindi tutti ne beneficiano. Cento euro ad appartamento, salva decine di migliaia di euro di valore immobiliare». Tornando al parco tematico aggiunge: «La proposta di Lion è stata realizzata da molte località turche, con ottimi risultati. Un parco o un’area turistica: il punto cruciale è aumentare la richiesta per Senigallia e fermare il crollo dei valori immobiliari». Recuperare un’area, che nessuno sembra volere, per metterla a disposizione della città e, al tempo stesso, rivalutare gli immobili.

Questa l’analisi di Alberto Tassi, che prosegue: «Se non fermiamo la costruzione di nuovi appartamenti turistici, il nostro futuro è replicare la situazione di Fano, dove sono in caduta libera da 20 anni, con prezzo medio oggi di 2000 euro al mq. I dati sono impietosi e sono il metro del nostro declino. A Senigallia 20 anni fa gli appartamenti venivano venduti a 8.500 euro al mq, equivalenti ai 13mila di oggi. È un dato statistico. Oggi valgono la metà, quindi è meglio 100 euro di tassa o un altro 50% perso del valore immobiliare delle proprie case? Non vorrei essere frainteso ma questa è una misura per salvare l'edilizia, non per danneggiarla, il 2008 deve insegnarci qualcosa». Infine, dice Tassi, «abbiamo bisogno di un’azienda pubblica che gestisca le aree ancora demaniali non edificate. Abbiamo bisogno di attrattori non di appartamenti vuoti. Chi compra oggi deve avere la certezza che in futuro l’investimento non subisca speculazioni».