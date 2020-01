Perde il portafogli con più di 500 euro: la rintracciano grazie allo scontrino del fioraio

SENIGALLIA - Perde il portafogli con 560 euro e la rintracciano grazie ad uno scontrino. È accaduto nei giorni scorsi ad una signora colombiana che non vive in città. La donna era andata a comprare dei fiori e aveva messo lo scontrino dentro al portafoglio che poi le era caduto. La sera un passante trovandolo a terra l’ha consegnato ai vigili urbani.

LEGGI ANCHE:

Guida a zig zag senza patente e rifiuta di fare l'alcoltest: doppia denuncia

Doppia spaccata nei negozi del centro: tanti danni per un bottino misero

Dentro c’erano i soldi, 560 euro in contanti, un documento con le generalità che non consentivano di rintracciarla perché non risultava residente in città. È stato lo scontrino a permetterle di riavere il portafoglio prima di partire. I vigili hanno infatti contattato il fioraio per sapere se conoscesse la donna. In effetti era ripassato nel pomeriggio il fidanzato credendo lo avesse smarrito in negozio. L’esercente si era fatto lasciare il numero di telefono per richiamarlo nel caso qualcuno lo avesse ritrovato in zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA