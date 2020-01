Cerca il cane fuggito per i botti, trova un portafogli con documenti e soldi e lo restituisce

MONDOLFO – Va in cerca del cane fuggito per la paura dei botti di Capodanno, trova un portafogli e lo restituisce al legittimo proprietario. Bel gesto di civiltà quello compiuto da un giovane marottese che l’altra mattina insieme alla moglie era a passeggio alla ricerca del proprio cane da caccia nella zona di viale dell’Artigianato alla periferia di Mondolfo.

LEGGI ANCHE:

Ruba un'auto con due bimbi che dormono: il più grande sfila le chiavi e riesce a farlo arrestare

Cade sotto il motocoltivatore e rischia l'amputazione delle gambe: grave un 80enne

Il giovane stava cercando il proprio animale che si era allontanato nella notte di capodanno spaventato dai petardi in via Rovani. Durante le ricerche è stato visto in strada un portafoglio con i documenti personali e i contanti. Il giovane tramite una veloce ricerca su internet ha telefonato nell’abitazione del proprietario del portafoglio rintracciandolo poco dopo a Mondolfo mentre rientrava a casa. Nel giro di poche decine di minuti è stato dunque restituito subito l’oggetto che era stato smarrito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA